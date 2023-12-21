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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Российский Генштаб отметил рост конфликтного потенциала в АТР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Россия видит резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Главной причиной этой тенденции он назвал "действия западных стран, направленные на подрыв сложившейся здесь и доказавшей свою эффективность асеаноцентричной архитектуры безопасности".

"Создание в АТР военных блоков подобных НАТО, таких как AUKUS, тройственный союз США-Япония-Республика Корея и других квазиальянсов военной направленности привносит в регион вызовы и угрозы, аналогичные тем, с которыми сегодня столкнулась Европа",- заявил Герасимов.

По его мнению, взаимодействие в рамках AUKUS "позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб глобальному режиму нераспространения оружия массового поражения"

"Констатируем наращивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО", - сказал он

"Отмечается нагнетание напряженности по срежиссированному Вашингтоном сценарию вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, обострение территориальных споров в Южно-Китайском море, а также использование Западом конфликтных ситуаций для накачки региона стратегическими вооружениями", - сказал Герасимов.

AUKUS АТР Валерий Герасимов Генштаб Запад НАТО США
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