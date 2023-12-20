ВВС США, Японии и Южной Кореи провели учения рядом с островом Кюсю

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Боевые самолеты США, Японии и Южной Кореи провели совместные военно-воздушные учения к северо-западу от японского острова Кюсю, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения были проведены после запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты в понедельник и баллистической ракеты малой дальности в минувшее воскресенье.

"Поскольку обстановка безопасности вокруг Японии становится все более напряженной, мы реагируем на вызовы региональной безопасности", - говорится в сообщении.

В учениях, которые проходили в воздушном пространстве к северо-западу от Кюсю в районе южнокорейского острова Чеджудо, были задействованы два стратегических бомбардировщика B-1B и три истребителя F-16 ВВС США, два истребителя F-2 Воздушных сил самообороны Японии и два истребителя F-15 ВВС Республики Корея.