Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

ВВС США, Японии и Южной Кореи провели учения рядом с островом Кюсю

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Боевые самолеты США, Японии и Южной Кореи провели совместные военно-воздушные учения к северо-западу от японского острова Кюсю, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения были проведены после запуска северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты в понедельник и баллистической ракеты малой дальности в минувшее воскресенье.

"Поскольку обстановка безопасности вокруг Японии становится все более напряженной, мы реагируем на вызовы региональной безопасности", - говорится в сообщении.

В учениях, которые проходили в воздушном пространстве к северо-западу от Кюсю в районе южнокорейского острова Чеджудо, были задействованы два стратегических бомбардировщика B-1B и три истребителя F-16 ВВС США, два истребителя F-2 Воздушных сил самообороны Японии и два истребителя F-15 ВВС Республики Корея.

F-16 B-1B Кюсю США Япония Южная Корея КНДР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура ФРГ хочет конфисковать средства на счете НРД на 720 млн евро

Генпрокуратура ФРГ хочет конфисковать средства на счете НРД на 720 млн евро

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении биодизеля из КНР

Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование в отношении биодизеля из КНР

Венгрия выступила против новой миграционной реформы ЕС

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Toshiba ушла с Токийской фондовой биржи и стала частной

Что случилось этой ночью: среда, 20 декабря

Фондовые индексы США выросли, Dow Jones обновил рекорд

Фондовые индексы Европы выросли на данных об ослаблении инфляции в еврозоне

Фондовые индексы Европы выросли на данных об ослаблении инфляции в еврозоне

Верховный суд Колорадо отстранил Трампа от участия в праймериз штата

Верховный суд Колорадо отстранил Трампа от участия в праймериз штата
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });