Минтруд РФ планирует снизить уровень бедности до 6,5% к концу 2030 года

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Целевым показателем по уровню бедности для Минтруда РФ остается достижение отметки в 6,5% к концу 2030 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"По итогам 2022 года бедность в нашей стране находится на отметке 9,8%. За последние три года мы видим динамику к снижению, и 9,8% в принципе очень хороший показатель с точки зрения соотнесения его с прошлыми периодами. На этом останавливаться нельзя, целевой ориентир для нас к концу 2030 года, это достижение отметки в 6,5%", - сказал Котяков в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2023 года составила 19,6 млн человек против 20,9 млн годом ранее. При этом граница бедности в первом квартале, по данным Росстата, составила 14 026 руб.

Ранее Росстат сообщал, что в 2022 году уровень бедности в РФ снизился до 9,8%, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума составила 14,3 млн человек. В 2021 году уровень бедности в РФ равнялся 11%, численность бедных составляла 16 млн человек.

До 2022 года минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.

Как сообщалось, изначально президент РФ Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ). Но в июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.