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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Во ФСИН опровергли информацию о тяжелой болезни основателя "Суммы" Магомедова

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Осужденный основатель группы "Сумма" Зиявудин Магомедов находится под наблюдением медиков из-за сезонного ОРВИ, тяжелой болезни у него нет, сообщили "Интерфаксу" в УФСИН России по Москве.

"У осужденного имеются симптомы сезонного ОРВИ. Состояние его здоровья удовлетворительное. Он находится под наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме", - сказали в ведомстве.

В УФСИН отметили, что в ряде СМИ распространяется "недостоверная информация о том, что осужденный З.Магомедов якобы тяжело болен и ему не оказывается медицинская помощь".

Основатель группы "Сумма" осужден на 18 лет и 6 месяцев по делу о преступном сообществе и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Свою вину он не признает.

Зиявудин Магомедов ФСИН Москва Сумма
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