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ВС не отменил взыскание с Зиявудина Магомедова и офшоров 80 млрд рублей в пользу ДВМП

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал Зиявудину Магомедову и нескольким компаниям в отмене решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с них 80,1 млрд рублей и $13,8 млн по иску головной компании группы FESCO - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).

В определении на сайте суда сказано, что суды, принимая оспариваемое решение, "руководствовались статьями 15, 531 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из доказанности совокупности условий, необходимых для привлечения заявителей к ответственности в виде взыскания убытков в заявленном размере".

Кроме Магомедова, жалобы подали Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd и Maple Ridge.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "ДВМП" к Зиявудину Магомедову и ряду компаний 25 октября 2022 года.

В январе 2023 года суд отказал Генеральной прокуратуре России во вступлении в дело и в приостановке производства по делу. Выступая тогда на заседании, представитель ведомства просил суд приостановить производство по делу до вступления в силу решения Хамовнического суда Москвы, который 11 января обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генпрокуратуры к Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. В доход государства обращены обыкновенные бездокументарные акции ДВМП, принадлежавшие ряду юридических и физических лиц.

Против вступления в дело Генпрокуратуры выступило ДВМП, заявив, что данные дела "не взаимосвязаны, предметы иска у них разные". Позицию истца поддержал и представитель Зиявудина Магомедова.

В апреле 2023 года суд удовлетворил иск и принял решение о взыскании с компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd, Maple Ridge и Зиявудина Магомедова в пользу ПАО "ДВМП" 80,113 млрд рублей и $13 783 убытков. При этом суд отказал по исковым требованиям к компании Felix (Каймановы острова).

Девятый арбитражный апелляционный суд и кассационный суд оставили в силе решение судов, удовлетворивших иск. В декабре Верховный суд зарегистрировал жалобы Зиявудина Магомедова и четырех компаний на решение судов нижестоящих инстанций.

Хамовнический суд Москвы 11 января 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. Московский городской суд в середине мая оставил без изменений решение первой инстанции.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова и его брата к длительным тюремным срокам с конфискации долей в транспортных активах FESCO.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Президент Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому акции ДВМП, находящиеся в собственности государства, будут переданы госкорпорации "Росатом".

FESCO Верховный суд ДВМП Зиявудин Магомедов
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