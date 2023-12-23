Орбиту МКС скорректировали при подготовке к старту "Союза МС-25"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские специалисты скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24" в рамках подготовки к выведению на орбиту "Союза МС-25" и посадке спускаемого аппарата "Союза МС-24", сообщили в "Роскосмосе" в субботу утром.

"23 декабря в 04:55 мск включились двигатели "Прогресса МС-24", проработали 1131,85 секунд и выдали импульс величиной 1,84 м/с", - говорится в сообщении госкорпорации.

"После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км и составила 417,70 км над поверхностью Земли", - уточнили в "Роскосмосе".

За все время полета МКС проведена 351 коррекция высоты ее орбиты, добавили там.