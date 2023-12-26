Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" успешно вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-24C", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 06:39 по Пекинскому времени (01:39 по Москве) с модифицированного под морскую платформу судна в акватории Южно-Китайского моря.

Как заявили в корпорации, аппарат будет использоваться для испытания технологий и проведения научных исследований.