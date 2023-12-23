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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Первая лётная ракета-носитель "Ангара-А5" отправлена на космодром Восточный

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева отправил из своего филиала - омского производственного объединения "Полёт" ракету-носитель "Ангара-А5" для первого пуска с космодрома Восточный, сообщил "Роскосмос" в субботу.

"Специалисты ПО "Полёт" с участием структурных подразделений Центра Хруничева (входит в "Роскосмос") завершили испытания ракеты-носителя "Ангара-А5". По итогам испытаний, анализа и проверки всех систем ракеты-носителя на соответствие заложенным комплексным инженерно-техническим решениям подтверждена готовность "Ангары-А5" к началу лётно-конструкторских испытаний на космодроме Восточный", - сказано в сообщении госкорпорации.

По ее оценке, "этот старт откроет новую страницу в истории российской ракетно-космической отрасли".

"На Восточном закончено создание и проверка работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет-носителей "Ангара", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, "в составе космического ракетного комплекса "Амур" первого этапа на космодроме Восточный планируется применять трехступенчатые ракеты-носители (РН) тяжелого класса "Ангара-А5" и "Ангара-А5М".

Как сообщалось, первый пуск РН "Ангара-А5" с космодрома Восточный планируется провести в первом квартале 2024 года.

Ранее первый пуск РН "Ангара" в рамках лётных испытаний с космодрома Восточный намечался на декабрь 2023 года.

19 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работы по созданию стартового комплекса для РН "Ангара" на космодроме Восточный будут завершены в 2023 году.

"Ангара" - семейство новых российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты-носители от легкого до тяжелого класса в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара -1.2") до 38 т ("Ангара" -А5В ") на низкой околоземной орбите.

Ангара-А5 Роскосмос космодром Восточный
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