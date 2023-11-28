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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Первый пуск "Ангары" с Восточного планируется провести в первом квартале 2024 г.

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный планируется провести в первом квартале 2024 года, сообщил первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов

"Мы надеемся, что первый старт ("Ангары" - ИФ) произойдёт в первом квартале 2024 года с нового старта на космодроме Восточный", - сказал Ельчанинов на Конгрессе молодых ученых.

В настоящий момент на космодроме Восточный проходят комплексные испытания с электрозаправочным макетом ракеты-носителя "Ангара-А5". 16 ноября его установили на стартовом комплексе Восточного. По данным "Роскосмоса", испытания макета продлятся в течение месяца.

В РоссииРакета "Ангара-А5" проходит финальные испытания перед первым пускомЧитать подробнее

Ранее первый пуск ракеты-носителя "Ангара" в рамках летных испытаний с космодрома Восточный намечался на декабрь 2023 года.

19 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что работы по созданию стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный будут завершены в 2023 году.

"Ангара" - семейство новых российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает ракеты-носители от легкого до тяжелого класса в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Восточный Ангара-А5
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