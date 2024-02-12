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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

На космодроме Восточный начался второй этап испытаний комплекса для "Ангары"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На стартовом комплексе для тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный начался второй этап проведения комплексных испытаний, которые продлятся более месяца, сообщили в "Роскосмосе".

"На торжественном построении расчета заместитель начальника стартового комплекса зачитал распоряжение о переводе комплекса из готовности к применению в готовность к работе с ракетой космического назначения", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Затем "руководители работ провели инструктажи для расчета и поставили задачи на период проведения второго этапа комплексных испытаний, которые продлятся больше месяца".

11 декабря на космодроме успешно завершились комплексные испытания электрозаправочного макета "Ангара-НЖ".

9 января в госкорпорации сообщили, что первая летная ракета-носитель "Ангара-А5" доставлена на космодром Восточный для проведения летно-конструкторских испытаний.

23 января гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоится в первой декаде апреля.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Восточный Роскосмос Ангара Юрий Борисов
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