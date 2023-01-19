"Роскосмос" подготовит стартовый комплекс для "Ангары-5" на Восточном к концу года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Работы по созданию стартового комплекса для ракет "Ангара-5" на космодроме Восточный будут завершены до конца 2023 года, сообщил президенту Владимиру Путину глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску - к концу года, как и запланировано вашим указом", - сказал он.

12 ноября 2022 года в "Роскосмосе" сообщали, что завершение строительно-монтажных работ на космодроме планируется в августе 2023 года.

Космодром строят в три очереди. Уже построен стартовый стол для ракет "Союз", в 2023 году должен быть готов пусковой комплекс для ракет "Ангара", строительство второй очереди началось осенью 2018 года и тогда оценивалось в 40 млрд рублей. Весной 2021 года работы приостанавливались по решению суда из-за нарушений.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.

Варианты ракет-носителей "Ангара" реализуются при помощи разного количества универсальных ракетных модулей - УРМ-1 (для первой и второй ступеней) и УРМ-2 (для верхних ступеней). Количество универсальных модулей в составе первой ступени определяет грузоподъемность ракеты-носителя. УРМ-1 оснащается жидкостным реактивным двигателем РД-191 разработки АО "НПО "Энергомаш" (Московская область), УРМ-2 - двигателем РД-0124А (разработан АО "КБХА", Воронеж).