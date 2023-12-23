Курорты Домбай и Архыз в КЧР частично закрыли из-за непогоды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий в Карачаево-Черкесии стало причиной временного закрытия для посещения части канатных дорог и горнолыжных трасс на горных курортах Домбай и Архыз.

"В связи с ухудшением погодных условий на сегодня канатные дороги Северного склона прекращают работу", - сообщила администрация курорта "Архыз".

Вместе с тем в администрации Домбая отметили, что из-за сильного ветра и обильного снегопада был временно закрыт верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР распространило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 35 м/с, ожидаемого в горных районах республики, а также лавинной опасности в горах КЧР на высоте более 2 000 метров.