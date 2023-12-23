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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Курорты Домбай и Архыз в КЧР частично закрыли из-за непогоды

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий в Карачаево-Черкесии стало причиной временного закрытия для посещения части канатных дорог и горнолыжных трасс на горных курортах Домбай и Архыз.

"В связи с ухудшением погодных условий на сегодня канатные дороги Северного склона прекращают работу", - сообщила администрация курорта "Архыз".

Вместе с тем в администрации Домбая отметили, что из-за сильного ветра и обильного снегопада был временно закрыт верхний пояс склона горы Мусса-Ачитара.

Ранее ГУ МЧС России по КЧР распространило штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 35 м/с, ожидаемого в горных районах республики, а также лавинной опасности в горах КЧР на высоте более 2 000 метров.

Домбай - один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.

Всесезонный курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории "Архыза" работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.

Карачаево-Черкесия Архыз Домбай
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