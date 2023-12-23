Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вторая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена на территорию России, сообщает Россельхознадзор.

"21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении ведомства.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) ввезена в Россию 19 декабря.

Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Импорт нацелен на стабилизацию ценовой ситуации в РФ. Для этого, в частности, принято решение об обнулении пошлин на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Объем поставок может составить 1,2 млрд штук. Стабилизации цен на яйца Минсельхоз, как сообщалось ранее, ожидает после Нового года.