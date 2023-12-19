Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Азербайджан начал поставки яиц в РФ

Азербайджан начал поставки яиц в РФ
Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан ввез первую партию яиц в РФ. Как сообщает Россельхознадзор, во вторник через пункт пропуска Яраг - Казмаляр поступила первая партия яиц в количестве 612 тыс. штук.

"Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в течение ближайших двух-трех недель также могут начаться поставки яиц из Турции.

Импорт нацелен на стабилизацию ценовой ситуации в РФ. Для этого, в частности, принято решение об обнулении пошлин на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Объем поставок может составить 1,2 млрд штук.

Азербайджан Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборка компактных кроссоверов запущена на калужском автозаводе "ПСМА Рус"

Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

Военная операция на Украине

Путин готов договариваться по Украине только исходя из интересов России

Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году

Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году
Военная операция на Украине

Шойгу назвал приоритетной задачей на 2024 год продолжить СВО до выполнения задач

В связи со вступлением Финляндии в НАТО Россия сформирует два военных округа

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о набранных 490 тыс. военных по контракту и добровольцев

Аэропорт "Внуково" возобновил отправку рейсов

Аэропорт "Внуково" возобновил отправку рейсов

На боевое дежурство до конца года поставят 15 комплексов "Ярс" и "Авангард"

На боевое дежурство до конца года поставят 15 комплексов "Ярс" и "Авангард"
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о контроле в пять раз большей территории ДНР и ЛНР, чем до операции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });