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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

РФ, помимо Турции, может начать импорт яиц из Ирана

РФ, помимо Турции, может начать импорт яиц из Ирана
Фото: Getty Images

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕЭК принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца (код 0407 21 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). Льгота будет предоставляться c 1 января по 30 июня 2024 года для поставок в РФ до 1,2 млрд штук. Поставки могут начаться не только из Турции, но и Ирана. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

"Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, процитированный в сообщении.

Временная тарифная льгота, по его словам, позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности, из Турции и Ирана.

"Мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний период, а также избежать возможного возникновения дефицита", - выразил уверенность Слепнев.

Тарифная льгота будет предоставляться при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.

РФ обратилась в ЕЭК с предложением об обнулении пошлин в связи с резким ростом цен на яйца в последнее время. Их подорожание стало предметом особого внимания властей. Так, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире на минувшей неделе объяснил рост цен сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

Вопросы формирования цен на яйца находятся под контролем ФАС России, процессом ценообразования заинтересовалась и Генпрокуратура.

По данным Росстата, цены на яйца в РФ с 5 по 11 декабря повысились на 4,6%, с начала года – на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Сельхозорганизации РФ в ноябре произвели 3,106 млрд яиц, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. За 11 месяцев производство выросло на 2%, до 34,847 млрд штук. Отгрузки яиц в ноябре снизились на 1,8%, до 2,817 млрд штук, за январь-ноябрь - выросли на 1,9%, до 31,254 млрд. Запасы яиц в сельхозорганизациях на конец ноября составляли 245,9 млн штук, что на 46,1% меньше прошлогоднего.

Как заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, поставки яиц из Турции ожидаются через две-три недели, цены начнут снижаться после Нового года.

ЕЭК ЕАЭС РФ Турция Иран
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