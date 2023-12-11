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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

ВМФ России усилен двумя новыми атомными подлодками

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник принял участие в церемонии ввода в состав Военно-морского флота двух новых атомных подводных лодок (АПЛ) - многоцелевой субмарины "Красноярск" и стратегической "Император Александр III".

Церемония подъема Андреевского флага на подлодках состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.

Президент РФ в ходе мероприятия заявил, что Военно-морской флот последовательно оснащается самой современной техникой и вооружением.

"Так, "Император Александр III" - это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса "Борей", а крейсер "Красноярск" - четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень". Отмечу, что присвоение подводным ракетоносцам класса "Борей" названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стало традицией", - заявил Путин.

"Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надёжно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", - добавил он.

Путин отметил, что многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М" также обладают "грозным оружием". "Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - сказал президент РФ.

По официальным данным, "Красноярск" - вторая в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М". Относится к четвертому поколению подлодок. Заложена 27 июля 2014 года, выведена из эллинга 30 июля 2021 года.

Официально сообщалось, что эти подлодки вооружены крылатыми ракетами "Оникс" и/или "Калибр". Также сообщали о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Согласно официальной информации, атомный подводный крейсер "Император Александр III" - третий серийный корабль проекта "Борей-А". Относится к четвертому поколению АПЛ. Заложен 18 декабря 2015 года, выведен из эллинга 29 декабря 2022 года. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава", станет основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, заявляли российские военные.

Владимир Путин Севмаш Северодвинск ВМФ РФ
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