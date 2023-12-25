Аэропорт Симферополя останется закрытым до конца СВО

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Симферополя не откроется до окончания специальной военной операции по соображениям безопасности, сообщил телеканалу "Россия-24 глава Крыма Сергей Аксенов.

"Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу причин, связанных с безопасностью полетов, в первую очередь. Но, думаю, что до начала сезона все равно положительные изменения произойдут и на линии боевого соприкосновения", - сказал он.

По его словам, основным маршрутом для туристов остается Крымский мост, сухопутный коридор через новые регионы пока массово легковым транспортом не используется. Однако глава республики уверен, что он станет популярным "буквально за одну неделю после того, как будут достигнуты цели спецоперации".

Обслуживание гражданских авиарейсов аэропортами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе было остановлено в начале спецоперации. Единственным работающим авиаузлом в Южном федеральном округе является аэропорт Сочи.

В администрации Краснодарского края недавно предполагали, что международный аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря. Тестовый рейс совершила авиакомпания "Азимут", самолет которой летал из Минеральных Вод в Краснодар и обратно. Управляющий директор аэропорта Дмитрий Кириченко сказал, что предприятие технически готово возобновить работу. Пока о решении разрешить аэропорту Краснодара работать не сообщалось.