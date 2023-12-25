Один из четырех паромов линии Усть-Луга - Балтийск встанет на ремонт

Все необходимые для ремонта запчасти будут специально изготавливаться на российских заводах

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - На паромной линии Усть-Луга - Балтийск количество судов сократится из-за ремонта парома "Амбал", сообщила пресс-служба ООО "Оборонлогистика" - владельца судна и оператора линии.

"На 29 декабря 2023 года запланирован уход с линии Усть-Луга - Балтийск парома "Амбал" для проведения планового ремонта на Канонерском судоремонтном заводе. Дата возвращения судна на линию будет определена по итогам проведения дефектовки всех узлов и механизмов судна, но не позднее марта 2024 года", - объявила компания.

Первоначально ремонт был запланирован на вторую половину лета 2023 года, но затем перенесен на январь следующего года, поскольку традиционно в период зимних каникул отмечается сравнительное затишье и снижение деловой активности.

При ремонте "Амбала" "Оборонлогистика" из-за санкций Евросоюза не сможет закупать запасные части иностранного производства. Все необходимые для замены детали будут специально изготовлены на российских предприятиях.

Учитывая стратегическую важность паромной линии и ее значимость в жизнеобеспечении Калининградской области, "Оборонлогистика" приложит все усилия, чтобы ремонт не затягивался, судно как можно быстрее вернулось в строй в исправном состоянии, а объем грузовых перевозок ощутимо не падал.

"Оборонлогистика" проинформировала Минтранс России, правительство Калининградской области, всех своих клиентов, партнеров и коллег о планах по выводу парома с линии.

Паром "Амбал" был построен в Германии в 1990 году. Он имеет особую конструкцию для перевозки железнодорожных вагонов, цистерн и платформ, а также накатной техники и проектных грузов. Железнодорожные составы до 120 вагонов размещаются на трех грузовых палубах, каждая из которых оборудована пятью путями.

В месяц "Амбал" совершает от 6 кругорейсов, средняя масса грузовой партии составляет 8 тысяч тонн. Последний раз судно было на плановом ремонте в мае 2021 года.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину декабря морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.