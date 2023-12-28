"Оборонлогистика" в 2023 году расширила географию деятельности

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сфера деятельности "Оборонлогистики" в течение 2023 года расширялась, включая географию деятельности и объемы оказываемых услуг, сообщила пресс-служба компании.

"Несмотря на сложную геополитическую обстановку и работу в условиях жестких санкционных ограничений со стороны недружественных Российской Федерации государств, "Оборонлогистике" удалось расширить сферу и географию деятельности, увеличить объемы и рентабельность оказываемых услуг", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, морской флот "Оборонлогистики", состоящий из восьми судов, "продолжил активно выполнять задачи по доставке грузов в акваториях Балтийского, Черного, Средиземного морей и Индийского океана".

"По состоянию на 28 декабря 2023 года собственным и привлеченным флотом компании перевезено около 5,5 млн тонн грузов, что в два раза больше, чем в 2022 году (около 2,6 млн тонн)", - говорится в сообщении.

В частности, судами компании перевезено: на линиях "Усть-Луга - Балтийск" и "Санкт-Петербург - Калининград" - 2 285 тысяч тонн (более 28 тысяч ж/д вагонов, 21 тысяча единиц накатной техники, 14 тысяч контейнеров); на линии "Крым-Кавказ" - 3 161 тысяча тонн грузов (около 330 тысяч пассажиров и 176 тысяч единиц техники), совершено 7 694 рейсов; на международных линиях - 40 тысяч тонн. Автомобилями перевезено более 47 тысяч тонн грузов, сказано в пресс-релизе.

В феврале 2023 года после разрушительного землетрясения в Сирии и Турции суда "Оборонлогистики" перевозили гуманитарную помощь в пострадавшие регионы.

Приоритетом в работе компании в 2023 году оставалось оперирование паромной линией, связывающей Калининградскую область с основной территорией России.

"В конце 2023 года с целью усиления флотилии "Оборонлогистики" на данном направлении было принято решение о передислокации из Новороссийска в Балтийск сухогруза "Пижма" для дальнейшей работы на контейнерной линии между Санкт-Петербургом и Калининградом", - говорится в сообщении.