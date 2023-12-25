Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Константин Корищенко во время вынесения приговора в Таганском суде Фото: Пресс-служба Таганского районного суда/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Московский городской суд за истечением сроков давности освободил от наказания бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ и экс-предправления "Инвестбанка" Константина Корищенко, осужденного на семь лет колонии общего режима за особо крупную растрату, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Аналогичное решение суд принял в отношении второго фигуранта дела - Максима Пальчуна.

Соответствующее определение суд вынес в понедельник по итогам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных на приговор.

"Корищенко и Пальчун освобождены из-под стражи в зале суда. В остальной части приговор Таганского суда Москвы от 19 сентября 2023 года оставлен без изменений", - заключили в Мосгорсуде.

Таганский суд, как сообщалось, назначил Корищенко и Пальчуну по семь лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. каждому.

Кроме того, с обоих осужденных суд по иску о возмещении материального ущерба солидарно взыскал в пользу госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" 549 250 300 руб.

Корищенко и Пальчун были признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Дело о растрате

По версии следствия, в 2013 году фигуранты вывели ценные активы "Инвестбанка" с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства, в результате чего кредитная организация стала банкротом, а ответственность перед вкладчиками была возложена на государство.

Как сообщалось, ущерб по делу составил порядка 1,4 млрд руб.

Корищенко был задержан летом 2021 года. В 2022 году суд признал финансиста банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества.

Корищенко занимал пост заместителя председателя ЦБ РФ в 2002-2008 годах, параллельно возглавлял совет директоров "Московской межбанковской валютной биржи" (ММВБ), в 2008-2010 годах был президентом ММВБ. В 2010-2012 годах руководил российским офисом Merrill Lynch, в 2012-2013 годах работал в "Инвестбанке", который в итоге лишился лицензии.