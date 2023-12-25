Путин сможет пообщаться с Пашиняном "на полях" мероприятий в Петербурге

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сможет пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах, "на полях" предстоящих мероприятий", - ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.

Путин 25-26 декабря будет работать в Петербурге, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем в неформальном саммите СНГ.

На встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в объединении, обсуждены перспективные направления интеграционных процессов. По итогам саммита планируется принять ряд документов, в том числе декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.

На полях встречи глав государств будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном.

На этом же заседании председательство в ЕАЭС перейдет к Армении. Никол Пашинян заранее не сообщал о том, примет ли участие в мероприятиях в Петербурге. В саммите ОДКБ в ноябре в Минске армянская сторона не участвовала. Тогда помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду на то, что представители Армении приедут в Петербург, "чтобы принять эстафетную палочку (председательства в ЕАЭС) у Путина".

Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств-участников СНГ, которую президент России традиционно собирает в конце года.