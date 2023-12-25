Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Путин сможет пообщаться с Пашиняном "на полях" мероприятий в Петербурге

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сможет пообщаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном "на полях" неформального саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах, "на полях" предстоящих мероприятий", - ответил он на соответствующий вопрос на брифинге.

Путин 25-26 декабря будет работать в Петербурге, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем в неформальном саммите СНГ.

На встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в объединении, обсуждены перспективные направления интеграционных процессов. По итогам саммита планируется принять ряд документов, в том числе декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.

На полях встречи глав государств будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном.

На этом же заседании председательство в ЕАЭС перейдет к Армении. Никол Пашинян заранее не сообщал о том, примет ли участие в мероприятиях в Петербурге. В саммите ОДКБ в ноябре в Минске армянская сторона не участвовала. Тогда помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду на то, что представители Армении приедут в Петербург, "чтобы принять эстафетную палочку (председательства в ЕАЭС) у Путина".

Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств-участников СНГ, которую президент России традиционно собирает в конце года.

Дмитрий Песков Владимир Путин ЕАЭС Никол Пашинян ОДКБ СНГ Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал пакет законов о добровольцах Росгвардии

В Кремле не сомневаются в попытках извне спровоцировать беспорядки в Сербии

Банкротство кондитера Коркунова продлено до апреля 2024 года

Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });