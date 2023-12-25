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Правительство отвергло идею ввести госрегулирование цен на бензин в рознице

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство подготовило отрицательные отзывы на законопроекты от ЛДПР и "Справедливой России" о праве кабинета министров устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Законопроекты № 438075-8 от ЛДПР и № 439797-8 от "Справедливой России" были внесены в Госдуму в сентябре.

В частности, ЛДПР предлагала установить срок действия предельно допустимых розничных цен от 3 до 5 лет. В пояснительной записке авторы напоминали, что правительство уже предпринимало меры по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов - в ноябре 2018 года было принято постановление № 1329, по которому Минэнерго, ФАС и хозяйствующие субъекты заключали соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов. "Однако принимаемые меры на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов", - говорилось в пояснительной записке.

Эсеры в перечень товаров, на которые могут быть установлены предельные цены, помимо бензина и дизельного топлива предлагали включить бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты. Предлагаемый срок действия предельных розничных цен - не более девяноста календарных дней.

"Хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, самостоятельно определяют порядок и условия осуществления торговой деятельности, в том числе цены на продаваемые товары", - напоминает правительство в проекте отзыва на законопроект от ЛДПР.

"Вместе с тем законодательством РФ предусмотрены меры поддержки нефтяной отрасли, в том числе, с помощью механизма демпфера, который сглаживает колебания цен на нефть на внутреннем рынке и зависит от соотношения цены экспортной альтернативы на моторное топливо и условной оптовой цены реализации его на внутреннем рынке", - говорится в заключении. Правительство отмечает, что реализовало меры, направленные на недопущение резкого роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, в частности было принято решение о восстановлении с 1 октября 2023 года выплат по демпферу в полном объеме, были увеличены обязательные нормативы продаж на бирже автомобильного бензина и дизельного топлива от объемов их производства, введена заградительная экспортная пошлина на нефтепродукты для борьбы с недобросовестными экспортерами.

"Кроме того, ФАС России в рамках имеющихся полномочий осуществляется постоянный контроль за соблюдением нефтяными компаниями антимонопольного законодательства, в том числе за обоснованностью ценообразования", - говорится в заключении правительства на законопроект "Справедливой России". С учетом принятых правительством мер предлагаемые законопроектами изменения представляются избыточными, говорится в документах.

В действующем законодательстве предусмотрен механизм стабилизации розничных цен, но он касается отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Минэнерго ЛДПР Правительство ФАС СРЗП
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