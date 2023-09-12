Эсеры вслед за ЛДПР предложили ввести госрегулирование цен на бензин в рознице

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" вслед за депутатами от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который наделяет правительство РФ правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на бензин и дизельное топливо. Эсеры предложили добавить к этому перечню еще и бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты.

Документ (№439797-8) размещен в электронной базе данных парламента.

"В целях стабилизации розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты на территории субъекта РФ или территориях субъектов РФ правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней", - говорится в поправках в закон о государственном регулировании торговой деятельности.

На прошлой неделе с аналогичной по сути инициативой выступили депутаты ЛДПР, законопроект (№438075-8) был опубликован в электронной базе данных парламента в пятницу. При этом депутаты от ЛДПР предлагали гораздо более долгий, чем 90 дней, горизонт планирования. По их мнению, срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее трех и более пяти лет, если иное не будет установлено правительством РФ.

Оба законопроекта внесены в Думу без отзыва правительства.

В действующем законодательстве предусмотрен механизм стабилизации розничных цен, но он касается отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.