Росздравнадзор заверил, что в стране достаточно лекарств от гриппа и COVID-19

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В России сейчас достаточно антивирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, а также препаратов для лечения гриппа и коронавирусной инфекции, сообщила через пресс-службу Минздрава глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она напомнила, что все лекарства можно принимать только по назначению врача. Если препарата с каким-то конкретным торговым наименованием вдруг не окажется в конкретной аптеке, она посоветовала попросить фармацевта, чтобы подобрать аналог. Врач назначает лечение по международному непатентованному наименованию, а не по торговому наименованию.

"Росздравнадзор продолжит мониторинг наличия лекарственных препаратов в аптечной сети, в медицинских организациях в предновогодние дни и в новогодние праздники", - добавила глава ведомства.

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил усилить работу медицинской службы в регионах на новогодние праздники.