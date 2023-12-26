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ФАС возбудила дела в четырех регионах из-за роста цен на яйца

ФАС возбудила дела в четырех регионах из-за роста цен на яйца
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях ряда производителей яиц признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщается в пресс-релизе ФАС.

Так, Кемеровское управление антимонопольной службы установило, что ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика", которые входят в состав одной группы лиц, занимающей доминирующее положение на региональном рынке, в октябре повысили оптово-отпускные цены на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское управление зафиксировало единовременное повышение цен на яйца со стороны компаний ООО "Птицефабрика Бобровская", ООО СХП "ППХ "Заброденское", ООО "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива -производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская". В октябре по сравнению с сентябрем эти компании повысили цены от 16% до 37%.

Ивановское управление установило, что АО "Птицефабрика "Кинешемская"" и ООО "Ивановская птицефабрика" октябре отпускали яйца на 18- 23% дороже, чем в сентябре.

Донецкое управление зафиксировало в октябре единовременное повышение цен на 9-24% у компаний ООО "Новоазовская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Пролетарская", ООО "Зугрэсский репродуктор", ООО "Амвросиевская птицефабрика".

Эти управления возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский, которого цитирует служба, отметил, что в отдельных случаях рост цен происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. Если ФАС выявляет такое поведение, возбуждаются дела о нарушении закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов шесть: Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других.

Рост цен на яйца стал предметом особого внимания властей в последнее время. Так, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире 14 декабря объяснил их подорожание сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

Первые партии яиц уже поступили из Азербайджана. Ожидаются поставки из Турции.

Принято решение об обнулении в первом полугодии 2024 года пошлины на ввоз в РФ яиц. Это позволит импортировать 1,2 млрд яиц.

По данным Росстата, птицефабрики в октябре произвели 3,8 млрд яиц, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября этого года. За 10 месяцев рост составил 1,4%, до 39,3 млрд штук.

ФАС Максим Шаскольский
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