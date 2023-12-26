ФАС возбудила дела в четырех регионах из-за роста цен на яйца

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое УФАС выявили в действиях ряда производителей яиц признаки нарушения закона о защите конкуренции, сообщается в пресс-релизе ФАС.

Так, Кемеровское управление антимонопольной службы установило, что ООО "Птицефабрика Инская" и ООО "Яшкинская птицефабрика", которые входят в состав одной группы лиц, занимающей доминирующее положение на региональном рынке, в октябре повысили оптово-отпускные цены на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции.

Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское управление зафиксировало единовременное повышение цен на яйца со стороны компаний ООО "Птицефабрика Бобровская", ООО СХП "ППХ "Заброденское", ООО "Ряба" и сельскохозяйственного производственного кооператива -производителя куриных яиц под брендом "Птицефабрика Третьяковская". В октябре по сравнению с сентябрем эти компании повысили цены от 16% до 37%.

Ивановское управление установило, что АО "Птицефабрика "Кинешемская"" и ООО "Ивановская птицефабрика" октябре отпускали яйца на 18- 23% дороже, чем в сентябре.

Донецкое управление зафиксировало в октябре единовременное повышение цен на 9-24% у компаний ООО "Новоазовская птицефабрика", ООО "Птицефабрика Пролетарская", ООО "Зугрэсский репродуктор", ООО "Амвросиевская птицефабрика".

Эти управления возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский, которого цитирует служба, отметил, что в отдельных случаях рост цен происходит в том числе в результате договоренностей хозяйствующих субъектов. Если ФАС выявляет такое поведение, возбуждаются дела о нарушении закона о защите конкуренции. Сейчас таких регионов шесть: Кировская, Кемеровская, Воронежская, Ивановская области и ряд других.