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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Тюменские птицефабрики ограничат цены на яйца категории С1 до конца января

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Крупные птицефабрики Тюменской области - АО "Птицефабрика "Боровская" и ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" - подписали соглашения с областным департаментом АПК об ограничении отпускных цен на яйца, сообщает пресс-служба Тюменского УФАС. Документы подписаны на срок до 31 января 2024 года.

"Птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению отпускной цены на куриные яйца категории С1 в размере, не превышающем 99 рублей за десяток", - отмечается в пресс-релизе.

"Присоединение производителей куриных яиц к таким соглашениям при условии сохранения и увеличения объемов поставок позволит стабилизировать цены", - рассчитывают в УФАС.

"Птицефабрика "Боровская" им. А.А.Созонова" - крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, поставщик продукции в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. Основным акционером (более 99,9% акций) является Тюменская область в лице областного департамента имущественных отношений.

"Птицефабрика "Пышминская" - многопрофильное сельскохозяйственное предприятие на юге Тюменской области, занимается производством и продажей яиц. Птицефабрика входит в холдинг "Сибинтел". По данным ЕГРЮЛ, 75% ООО "Сибинтел-Холдинг" принадлежит Владимиру Шевчику.

Ранее 26 декабря стало известно, что власти Иркутской области договорились подписать с производителями яиц и ритейлом меморандум на срок до 31 марта 2024 года. Документ предусматривает, что производители в договорах установят отпускные цены на яйца на уровне действовавших на 21 декабря 2023 года, а торговые сети установят максимальную торговую надбавку не более 15%.

22 декабря в Астрахани власти организовали продажу яиц местных птицефабрик по цене ниже рыночных, но с ограничением - не больше 30 штук в одни руки.

Тюменская область Сибинтел Владимир Шевчик ФАС Боровская птицефабрика
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