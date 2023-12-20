Рост цен на яйца с 12 по 18 декабря сохранился на уровне 4,6%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Усилия властей повлиять на цены на яйца в РФ, похоже, начали давать первые результаты - темпы роста перестали ускоряться и за неделю с 12 по 18 декабря сохранились на предыдущем уровне.

Как сообщил Росстат в среду, яйца подорожали на 4,6%. Таким же был и показатель неделей ранее.

С начала года цены подскочили на 52,9%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке. По сравнению с аналогичным периодом ноября яйца подорожали на 12%.

В 46 регионах цены выросли на 0,1-5%, в 36 - на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе - снизились на 3,5% и 0,2% соответственно.

В то же время снижение цен на мясо кур, начавшееся двумя неделями ранее, с 12 по 18 декабря ускорилось до 0,6% с 0,4%.

В 55 регионах курятина подешевела на 0,1-9%. В 6 субъектах цены не изменились, в 24 - повысились на 0,1-4,1%.

По сравнению с аналогичным периодом ноября цены снизились на 1,1%, но с начала года сохранился рост в 28,8%.

В то же время вновь стала дорожать свинина. За неделю рост составил 0,13% против снижения на 0,3% неделей ранее. Цены на говядину повысились на 0,3% (на 0,2% на предыдущей неделе), на баранину - также на 0,3% (на 0,2%). С начала года свинина подорожала на 12,9%, говядина - на 6,9%, баранина - на 17,3%.