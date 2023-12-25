Баку передал Еревану ответ на предложения по мирному договору

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан направил Армении ответ на последние предложения, касающиеся мирного договора, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Пакет предложений, над которым мы ранее работали в течение месяца, передан Армении", - заявил Байрамов в интервью государственному телеканалу AzTV.

Министр добавил, что переговорный процесс с Арменией продолжается. Он отметил, что ожидает проведения встреч сторон в 2024 году.

Байрамов подчеркнул, что в последнее время в Баку получают позитивные сигналы из Еревана, но ждут реальных действий от Армении по мирному процессу.

"Мы реально смотрим на мирный процесс. Но мы должны понимать, что мирный договор - это не 100%-ое решение всех вопросов. Мирный договор - это фундамент дальнейших обсуждений. Это как минимум условия для формирования нормальных соседских отношений между Азербайджаном и Арменией", - добавил министр.