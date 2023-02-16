Белоярская АЭС вывела в плановый ремонт энергоблок №4

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) в четверг остановила энергоблок №4 для планового ремонта, говорится в пресс-релизе АЭС.

Будет проведен капитальный ремонт главного циркуляционного насоса, эксплуатационный контроль металла трубопроводов, ремонт секций парогенераторов, а также другие мероприятия.

В пресс-службе БАЭС "Интерфаксу" уточнили, что ремонт планируется завершить 13 марта.

Как сообщалось, всего в 2023 году Белоярская АЭС планирует провести четыре плановых ремонта энергоблоков №3 и №4.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые два энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).