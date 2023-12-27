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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Кандидаты от восьми партий претендуют на участие в выборах президента РФ

Кроме того, в выборах хотят участвовать и самовыдвиженцы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Кандидаты от восьми политических партий, а также самовыдвиженцы выдвинулись на выборы президента России, которые пройдут в марте 2024 года, сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Восемь партий, которые выдвигают кандидата, то есть партия принимает решение. (...) Человек, который претендует быть кандидатом, договаривается с партией, и она его выдвигает. (...) Остальные все, у нас больше 30 уже в общей сложности, - это все самовыдвиженцы", - сказала Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, 22 человека пока не прошли этап сбора подписей, у них еще есть такая возможность.

Ранее замглавы Центризбиркома России Николай Булаев сообщил "Интерфаксу", что количество претендентов на выдвижение кандидатами на выборы президента РФ составило 33 человека.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Элла Памфилова ЦИК РФ
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