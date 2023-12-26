Более 30 человек заявили о намерении выдвинуться кандидатами в президенты РФ

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Количество претендентов на выдвижение кандидатами на выборы президента РФ, которые пройдут в марте 2024 года, в настоящее время составило 33 человека, сообщил "Интерфаксу" замглавы Центризбиркома России Николай Булаев.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.