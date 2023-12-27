Президент Российского союза автостраховщиков: средние премии и выплаты по ОСАГО демонстрируют разнонаправленные тренды

Евгений Уфимцев рассказал об итогах года на рынке ОСАГО и о ситуации с полисами для таксистов

Президент Российского союза автостраховщиков: средние премии и выплаты по ОСАГО демонстрируют разнонаправленные тренды Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Система ОСАГО в 2023 году обретала равновесие с точки зрения интересов страховщиков и страхователей после сильного удара, которому сегмент подвергся с уходом из РФ ведущих автопроизводителей из "недружественных" стран. Последствия дисбаланса, вызванного дефицитом запчастей и ростом стоимости машин и авторемонта, были смягчены, ожидавшегося в 2023 году роста цен на полисы ОСАГО не случилось за счет конкуренции страховщиков и снижения аварийности на дорогах. Об итогах уходящего года для рынка ОСАГО рассказал в интервью "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

- Общие сборы по ОСАГО за 9 месяцев увеличились на 23% к уровню того же периода 2022 года и составили 235,2 млрд рублей. Одновременно выплаты по ОСАГО увеличились на 4%, до 121,2 млрд рублей. Что ждать по итогам года?

- Тренды к росту этих показателей в последнем квартале года сохранялись. Так, за 11 месяцев совокупные сборы по ОСАГО составили 295 млрд рублей, выплаты - 148 млрд рублей.

Показатель средней премии по полисам ОСАГО для граждан практически не меняется. С начала 2023 года он даже снизился на 3% и составил 7812 рублей. Напомню, что в январе 2023 года средняя премия в ОСАГО была на уровне 8035 рублей. Аварийные водители платят больше, безаварийные получают скидку и платят меньше.

Одновременно средняя выплата в ОСАГО за 11 месяцев года составила 88,6 тыс. рублей и увеличилась на 8% по сравнению с январем 2023 года. В октябре этого года мы наблюдали нестандартное увеличение показателя средней выплаты, впервые за 30 лет он превысил 100 тыс. рублей и оказался рекордным за всю историю "автогражданки". По итогам ноября 2023 года средняя выплата по договорам ОСАГО была на уровне 91,6 тыс. рублей.

Отставание в росте показателя средней премии от показателя средней выплаты сложилось под влиянием двух факторов: сильной конкуренции автостраховщиков, которая в целом сдерживала рост цен, а также существенного снижения показателя частоты наступления страховых случаев.

Автовладельцы, понимая, что проблемы с поставками автозапчастей для ремонта могут затянуть его срок, а сам ремонт стоит дорого, стали ездить намного осмотрительнее. Сегодня мы видим, что справедливость ОСАГО как финансового инструмента работает, выигрывают потребители. Вместе с тем, об устойчивой тенденции снижения частоты страховых событий говорить рано. Частота страховых событий меряется по выплатам, а выплаты идут с запозданием.

- В ОСАГО выплаты проводятся в денежной форме, насколько выплаты в ОСАГО связаны с текущими ценами на авторемонт и автозапчасти?

- Рост показателя средней выплаты в ОСАГО связан с увеличением стоимости автозапчастей при восстановительном ремонте транспортных средств, что находит отражение в обновляющихся справочниках средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часов, которые готовит РСА. Последняя редакция справочников, которая действует с 19 декабря этого года, показывает почти 10%-ное увеличение средней стоимости запчастей по сравнению с редакцией справочников от 19 сентября. Данные справочников используются страховыми компаниями в расчетах выплат по ОСАГО.

Таким образом, складывается ситуация, при которой средняя премия и средняя выплата по ОСАГО с начала года демонстрируют разнонаправленные тренды. Страховщики внимательно следят за ситуацией и сохранением баланса в бизнесе ОСАГО.

- Вы считаете, что потребители в "автогражданке" удовлетворены. А как вы это определяете?

- Еще одна закономерность: число обращений в РСА со стороны граждан по данным за 11 месяцев текущего года снижается по всем категориям - по линиям заключения договоров или урегулирования убытков. Мне кажется, это самая лучшая оценка деятельности автостраховщиков в 2023 году. Это означает, что водители ценят возможность получения выплат в "автогражданке" практически на порядок больше, чем они заплатили премию. Кроме того, неуклонно растет доля водителей, получающих скидки при покупке полисов ОСАГО за безаварийную езду.

Так, в третьем квартале доля таких автовладельцев выросла по сравнению с третьим кварталом прошлого года до 93% (годом ранее показатель был 92,6%). Также увеличилась доля водителей, имеющих максимальную скидку (в размере 54%) по ОСАГО за безаварийную езду, - таких автомобилистов в стране 34%. Максимальную надбавку по ОСАГО за аварийную езду по итогам третьего квартала этого года получили лишь 0,01% водителей - столько же, сколько и по итогам третьего квартала 2022 года.

- Как менялось количество заключенных договоров ОСАГО с начала года? Сохраняется ли практика использования фальшивых полисов водителями, приобретенных ради экономии на премиях?

- Обращаю внимание на тот факт, что всего договоров ОСАГО за 11 месяцев было заключено на 3% больше, чем год назад - 37,9 млн против 36,6 млн. Что касается "бесполисных" водителей - их время уходит в прошлое. Мы рассчитываем, что наконец заработает в масштабе страны в следующем году проверка дорожными камерами наличия полисов ОСАГО при выявлении нарушителей правил ПДД. Теоретически такие водители могут получать соответствующие штрафы хоть каждый день в случае выявления нарушений, экономическая целесообразность покупки и использования фальшивых полисов исчезают. Кроме того, в обществе формируется негативное отношение к водителям без полисов ОСАГО как к источникам проблем для дисциплинированных участников дорожного движения, которые честно исполняют требования закона об "автогражданке".

- Что вы считаете главным достижением страховщиков ОСАГО в 2023 году?

- У нас в этом году было несколько серьезных изменений, которые влияют на потребителя. Самое главное - внедрение электронного урегулирования. Я смотрю на внутреннюю отчетность о работе нашего мобильного приложения и мобильного приложения на портале "Госуслуги". Практически каждая последующая неделя приносит рекорд, все больше граждан пользуется мобильными приложениями, сервисами "Госуслуг" и страховщиков для фотофиксации убытков при мелких ДТП для оформления выплаты по ОСАГО по "Европротоколу". В декабре непогода добавила событий на дорогах страны в части аварийности, теперь регистрируется по 800 убытков за день с помощью мобильных приложений, а начинали мы со 100-200. Напомню, что запуск электронного урегулирования полного цикла в ОСАГО состоялся в середине июля этого года. Система создает удобства для автовладельцев и экономит их время. Для тех, кто привык к прежним формам взаимодействия со страховщиками, такая возможность остается - расширился выбор. В следующем году сервис удаленного урегулирования убытков в ОСАГO будет развиваться, формируется опыт, который позволит постепенно внедрять технологию удаленного урегулирования и в других видах страхования. Таким образом, этим проектом в ОСАГО запущен тренд, развитие которого мы будем наблюдать на страховом рынке не один год.

- Последнее время часто обсуждалась тема, связанная с полисами ОСАГО для водителей такси. Были слышны жалобы - дескать, таксисты не могут оформить полис ОСАГО, покупка полиса обходится чуть ли не в 100 тыс. рублей, годовой полис для такси не всем и не всегда нужен и так далее. Как сегодня складывается ситуация у страховщиков ОСАГО с этой категории страхователей?

- Разберем все по порядку. C 1 сентября вступил в силу закон о такси №580 ФЗ, в соответствии со статьей 8 этого закона отсутствие у таксиста полиса ОСАГО, где цель использования транспортного средства указывается как перевозка пассажиров, стала основанием для приостановления разрешений на деятельность такси. Незадолго до этого - в августе-октябре - мы видели всплеск спроса на полисы ОСАГО для такси, заявки увеличились на 47% по сравнению по сравнению с январем-июлем. Повышенный спрос на заключение таких договоров ОСАГО страховщиками был удовлетворен, значит, говорить о недоступности оформления договора ОСАГО для такси не приходится.

Скажу больше, в РСА практически нет жалоб от самих водителей такси на те или иные нарушения. Из 14-16 тыс. общего числа обращений потребителей по ОСАГО в год только около десятка связано с жалобами, поступившими от водителей такси.

Теперь по поводу цен на полисы. Случаи, когда премии по полисам ОСАГO для водителей такси составляют 80-100 тыс. рублей и даже выше, встречаются в практике, но они единичны. Средняя премия по РФ для такси по ОСАГО с учетом полисов, оформляемых как юридическими, так и физическими лицами, составляет 26 тыс. 914 рублей, согласно анализу союза, проведенному на прошлой неделе. По итогам 2022 года рост показателя составил чуть более 10%.

Статистика по Москве с начала года показывает, что средняя премия для такси по ОСАГО составляет порядка 38 тыс. рублей, в 2022 году она была 36,7 тыс. рублей.

Расходы водителя такси на страхование по "автогражданке" составляют примерно 2% от годовой выручки. Это немного с учетом того, что комиссия агрегаторам такси - порядка 30%. Согласно расчетам РСА, среднем в целом по РФ стоимость ОСАГО в расчете на одну поездку такси - 3 рубля 74 копейки. Показатель может варьироваться в различных регионах. Так, в Москве он составляет 5 рублей 27 копеек на поездку.

- Но все же средняя цена полиса ОСАГО для такси в 3,4 раза выше средней цены в целом по рынку ОСАГО, почему?

- Теперь о причинах сложившегося уровня цен на ОСАГО для такси - она в частоте аварийности по этой группе. По данным за полный 2022 год на каждые оформленные 100 полисов ОСАГО приходилось 35 аварий. То есть частота аварийности в сегменте такси составила 35% против 5% в целом по рынку ОСАГО за прошлый год - в 7 раз выше, чем в целом по рынку.

Значит ли это, что водители такси плохие или аварийные водители? Нет, на самом деле, если считать на единицу пробега автомобиля, то они даже чуть менее аварийные, чем обычные водители-физлица. Однако следует принять в расчет, что пробег легкового автомобиля физлица в среднем составляет порядка 20 тыс. км в год, а такси проезжает 100-120 тыс. км в год, соответственно, автомобили, используемые для перевозок пассажиров легковым такси, бьются чаще на горизонте года, эта убыточность принимается в расчет страховщиками ОСАГО при оформлении договора на новый период.

- Считается, что короткие полисы ОСАГО законодатели разрабатывали в ответ на запрос сообщества водителей такси. Так ли это, какие задачи подобные полисы решают для водителей этой категории, что потребуется от автостраховщиков в рамках подготовки к запуску коротких полисов ОСАГО сроком действия от 1 дня до 3 месяцев?

- В российских регионах распространена практика, когда водителями такси в том числе работают люди, которые большую часть времени заняты на основной работе в другом месте, для них работа в такси - это подработка. Такому водителю не требуется полис ОСАГО для такси с периодом действия 1 год. Представители отрасли обратились к законодателям с идеей введения краткосрочных полисов ОСАГО, для этого требовались изменения в закон. Законодатели откликнулись, идею поддержал РСА и Банк России. Поправки приняты, они вступают в силу весной следующего года, на подготовку участникам рынка законодателями отведено 7 месяцев, поскольку определенные донастройки необходимо сделать страховщикам в своих IT-системах.

На мой взгляд, количество краткосрочных договоров ОСАГО будет невелико, поскольку и полисов ОСАГО такси немного в общем количестве договоров "автогражданки". Из примерно 40 млн договоров ОСАГО в год на полисы для такси в РФ приходится около 400 тыс., то есть это 1%.

Но подчеркну - возможность оформить короткий полис ОСАГО будет не только у водителей такси, а у любого водителя страны. Следует учитывать, что цена краткосрочного полиса ОСАГO, например, с периодом действия 1 месяц, будет стоить дороже, чем 1/12 годового полиса.

- Представители отрасли такси отмечали, что при вступлении в силу для них закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) с сентября следующего года совокупные расходы на обязательное страхование окажутся непосильным бременем. Может, по совокупности действия двух законов об обязательном страховании ответственности нагрузка для такси все же велика?

- В этом году законодателями действительно были приняты поправки в этот закон о такси, они позволяют лимит выплат за ущерб жизни и здоровью пассажиров такси увеличить в 4 раза с 500 тыс. рублей действующего в ОСАГО лимита таких выплат до 2 млн рублей - лимита выплат по договорам ОСГОП.

Согласно расчетам Банка России, в общей сложности минимальная стоимость полиса ОСГОП для легкового автомобиля, используемого как такси, составит от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей в год. Согласно нашим расчетам, стоимость такого полиса составит в среднем 2,6 тыс. рублей в год. Таким образом, финансовая нагрузка невелика. Стоимость полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя будет устанавливаться в зависимости от его индивидуального риск-профиля, здесь, как в ОСАГО, будет работать принцип индивидуализации тарифного расчета. Вместе с тем это нововведение повышает финансовую защищенность пассажиров такси, выравнивает параметры объема страховой защиты действующими лимитами, установленными для других видов пассажирского транспорта с 2013 года законом об ОСГОП - например, в перевозках автобусами, троллейбусами и трамваями, водным, воздушным, железнодорожным транспортом. Принятые законодателями нормы, с одной стороны, резко повышают уровень защиты пассажиров такси, а с другой - устанавливают минимальную плату для такси за приобретение годового полиса ОСГОП.

- Каких изменений ожидаете в тарификации ОСАГО в 2024 году?

- Для краткосрочных полисов ОСАГО впервые предусмотрен коэффициент, который страховщики смогут рассчитывать самостоятельно. Единственное условие, выдвинутое законодателем, - он должен быть ниже стоимости годового полиса ОСАГО. Мы считаем, что это еще один шаг в направлении индивидуализации тарифа и шаг в направлении движения к свободным тарифам. Автостраховщики по-разному восприняли возможность выпуска коротких полисов ОСАГО. Если одним такие полисы не слишком интересны, другие, напротив, планируют разрабатывать на их основе новые продукты и предложения для клиентов.

- Состоялась сделка продажи РСА базы АИС ОСАГО и ряда других баз АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС). Как осуществляется передача баз "дочке" ЦБ?

- В этом году правление и президиум РСА одобрили пакет сделок покупки НСИС программного обеспечения (ПО) и инфраструктуры, НСИС становится единственным оператором национальный базы данных по страхованию с 1 октября 2024 года. До этой даты НСИС будет оказывать услуги по предоставлению вычислительных мощностей и техподдержке РСА. Также союз заключил договор на эксплуатацию и оказание услуг со стороны НСИС в пользу РСА.

Предполагается, что НСИС будут созданы новые сервисы для страховщиков и потребителей, у нее для этого есть все возможности. Например, в рамках создания АИС страхования оператор страхования планирует к 1 апреля 2024 года создать Бюро страховых историй, запустить сайт в Интернете с личными кабинетами пользователей АИС страхования.

- В прошлом году начал действовать перестраховочный пул по ОСАГО, как вы оцениваете его работу?

- В ОСАГО есть сегменты, где заключение договоров, или, точнее, чрезмерная концентрация таких договоров, неминуемо ведет к ухудшению ситуации с финансовой устойчивостью страховых компаний. Нужны были эффективные механизмы справедливого распределения рисков. В 2017 году была запущена система "Е-Гарант", позволявшая физлицам при технических затруднениях с оформлением полисов ОСАГО на сайте страховщика сделать это через переадресацию на сайт РСА. Одним из ограничений системы "Е-Гарант" была невозможность работы со страхователями-юрлицами.

Создание перестраховочного пула в прошлом году потребовало внесения изменений в закон об ОСАГО, пул РСА запустил на 20-й день после того, как изменения были внесены. Работа пула совершенно незаметна для страхователей в ОСАГО, но задействует классический для страховщиков инструмент в сфере перестрахования.

В то же время каждый из страховщиков самостоятельно определяет, какие сегменты передавать в этот пул, а что интересно оставлять на собственном удержании. Сегодня пул работает эффективно, расчеты проводятся ежеквартально, их объем - порядка 6 млрд рублей Доля переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО в среднем составляет 11,2%.

- Как обстоят дела с противодействием страховому мошенничеству в ОСАГО, автострахование по-прежнему самый привлекательный сегмент для злоумышленников?

- Около 75% случаев страховых мошенничеств в 2023 году приходилось на автострахование, при этом на ОСАГО приходится почти половина такого рода нарушений. Тем не менее, РСА четко видит закономерность: в регионах РФ, где правоохранители совместно с местными властями, органами прокуратуры, представителями ЦБ и служб безопасности страховщиков выстраивают заслон страховым мошенникам, где специально созданные рабочие группы анализируют текущую ситуацию, рано или поздно изменения к лучшему происходят. Кстати, большая доля передаваемых в перестраховочный пол ОСАГО договоров на той или иной территории служит косвенным признаком слишком высокой в сравнении с соседними регионами убыточности, о широком использовании негативных практик. Для рядовых страхователей это всегда связано с рисками повышенных базовых тарифов по ОСАГО, рассчитанных по верхней границе ценового коридора.

В целом роста мошенничества в автостраховании мы не видим. К тому же из-за закрытия границ рядом соседних государств сложнее стало реализовывать сценарии угона автомобилей.

- В новом году открываются новые возможности в "автогражданке" за счет добровольного расширения полиса ОСАГО на Республику Беларусь. Как правильно действовать нашим автовладельцам, если они решили на машине добраться до Минска, чтобы провести зимние каникулы там?

- В настоящее время ведется активная работа по реализации системы страхования Союзного государства: в частности, уже запущен процесс внесения необходимых изменений в закон об ОСАГО, разработаны правила системы страхования Союзного государства, согласованные комиссией парламентского собрания Беларуси и России по законодательству и регламенту 30 ноября. С запуском системы страхования Союзного государства, который запланирован на 1 октября 2024 года, российские автовладельцы при оформлении полиса ОСАГО смогут приобрести расширение с покрытием на территорию Республики Беларусь, что позволит беспрепятственно передвигаться по ее территории без необходимости приобретения дополнительных страховых продуктов.

Несмотря на то, что новая система страхования Союзного государства находится еще в процессе реализации, наши автовладельцы уже сейчас могут оформить на территории РФ договор страхования, действующий на территории Республики Беларусь. На основании соглашения, заключенного 1 июня 2023 года между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию, на территории Республики Беларусь по-прежнему действуют российские "Зеленые карты", а с 1 апреля 2024 года планируется переход на страховые сертификаты нового формата - физически появятся "Синие карты". Условия "Синей карты" при этом для страхователей практически не будут отличаться от "Зеленой карты", а цены будут несколько ниже.