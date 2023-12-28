Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

Четыре компании уже оштрафованы на сумму более 2 млн рублей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Менее половины российских операторов связи подключились к системе по блокировке звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора (РКН), нарушение сроков подключения допустили более 180 операторов, четыре из них уже оштрафованы судом на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Более 500 операторов связи подключились к системе "Антифрод". Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы. Сегодня их в стране более 1,3 тыс.", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве напомнили, что "тем, кто нарушает сроки подключения, грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ - штраф до 1 млн руб". Ранее в РКН сообщали, что на подключение дается 120 дней или 4 месяца.

"На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении 4 операторов, им назначены штрафы, общая сумма которых составляет 2,1 млн руб.", - сообщили в ведомстве.

В РКН напомнили, что по закону оператор связи несет ответственность за установку соединения с непроверенного номера, а система "Антифрод" помогает операторам соблюдать требования действующего российского законодательства, предоставляя им для этого техническую возможность.

Система "Антифрод" разработана подведомственным РКН предприятием "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ). Ранее всем российским операторам были разосланы уведомления о необходимости подключиться к системе до 28 февраля 2024 года. Глава РКН Андрей Липов в конце октября сообщал, что к системе подключились более 200 операторов, в том числе "большая четверка" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2). По данным РКН за прошлый год, в стране было около 2,5 тыс. операторов.