Что произошло за день: четверг, 28 декабря

Доверенные лица Владимира Путина, похолодание в Москве и отставка мэра Новосибирска

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента РФ. В него вошли 346 человек, в частности, Юрий Башмет, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Шаман), Юлия Барановская, Сергей Безруков, Игорь Бутман, Ирина Винер, Владимир Машков.

- Участвовать в выборах президента РФ намерены девять кандидатов от партий и 24 самовыдвиженца. Документы в ЦИК уже подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

- Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку. В КПРФ заявили, что решение связано с приближающимся окончанием срока его пятилетних полномочий.

- Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС. Иск уже принят к производству. Ранее УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза, сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей.

- Власти Латвии закрыли доступ к связанным с "Яндексом" сайтам. Председатель Национального совета страны по электронным СМИ пообещал, что в будущем будет закрыт доступ и к сервису "Яндекс Музыка".

- Резкое похолодание ожидается в Москве с 31 декабря после двух дней оттепели, в ночь на 1 января прогнозируется до 15 градусов мороза. 2 января ожидается усиление морозов до -12...-17 градусов, 3 января прогнозируется -16...-21 градус днем, а ночью - 20-25 градусов мороза.

- Россиянка Анастасия Боднарук выиграла ЧМ по быстрым шахматам. Мужской турнир выиграл Магнус Карлсен, он стал пятикратным чемпионом мира.