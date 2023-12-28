Совокупные сборы кинотеатров РФ составили более 40 млрд руб. в 2023 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совокупные кассовые сборы российских кинотеатров в 2023 году оцениваются в более чем 40 млрд рублей, из них 28 млрд рублей приходится на российские картины, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы оцениваем совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году более чем в 40 миллиардов рублей. Это фактически допандемийный период, когда на российском кинорынке в полном объеме присутствовала и голливудская, и европейская кинопродукция", - сказала Голикова на пресс-конференции в четверг.

Голикова отметила, что в рамках программы "Пушкинская карта" в кинотеатры было приобретено 2,8 млн билетов на сумму 4 млрд рублей.