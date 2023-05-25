Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Российские фильмы в I квартале продемонстрировали успешные кассовые сборы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские фильмы с начала года демонстрируют успешные кассовые сборы, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"С точки зрения санкций, у целого ряда креативных индустрий освободился рынок", - сказал он в четверг во Владивостоке журналистам на открытии Российской креативной недели.

"Если раньше была мечта у российских кинематографистов собрать 30% кассовых сборов, то по состоянию на первый квартал российские кинематографисты собрали 86% кассовых сборов. Если были ожидания в конце 2022 года, что отрасль кинопоказа будет страдать, так как Голливуд ушел, а российских релизов не хватает, то по итогам первого квартала кинотеатров в стране стало на 2% больше", - сказал Новиков.

Он отметил, что введение санкций освободило рынок для российских креативных индустрий.

"Для креативных индустрий открываются возможности. Мы не можем бесконечно находиться в серой зоне с точки зрения показа иностранных фильмов, если они сюда официально не пришли за прокатным удостоверением. Так долго продолжаться не может. Полгода мы пытаемся нащупать инструментарий, как легализовать на территории РФ. В какой-то момент это нужно будет сделать, иначе мы будем потворствовать разрушению рынка авторских прав", - заключил Новиков.

Сергей Новиков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"

Певица Лорин из Швеции выиграла "Евровидение-2023"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });