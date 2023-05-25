Российские фильмы в I квартале продемонстрировали успешные кассовые сборы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские фильмы с начала года демонстрируют успешные кассовые сборы, сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"С точки зрения санкций, у целого ряда креативных индустрий освободился рынок", - сказал он в четверг во Владивостоке журналистам на открытии Российской креативной недели.

"Если раньше была мечта у российских кинематографистов собрать 30% кассовых сборов, то по состоянию на первый квартал российские кинематографисты собрали 86% кассовых сборов. Если были ожидания в конце 2022 года, что отрасль кинопоказа будет страдать, так как Голливуд ушел, а российских релизов не хватает, то по итогам первого квартала кинотеатров в стране стало на 2% больше", - сказал Новиков.

Он отметил, что введение санкций освободило рынок для российских креативных индустрий.

"Для креативных индустрий открываются возможности. Мы не можем бесконечно находиться в серой зоне с точки зрения показа иностранных фильмов, если они сюда официально не пришли за прокатным удостоверением. Так долго продолжаться не может. Полгода мы пытаемся нащупать инструментарий, как легализовать на территории РФ. В какой-то момент это нужно будет сделать, иначе мы будем потворствовать разрушению рынка авторских прав", - заключил Новиков.