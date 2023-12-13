Сборы кинотеатров РФ по итогам 2023 года превысят почти на 70% бокс-офис 2022 г.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам года будут на 67% выше показателей 2022 года, однако по сравнению с "допандемийными" показателями 2019 года сборы будут на 29% ниже, сообщил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

"Надо сказать, что этот год дал очень сильный прирост по цифрам по сравнению с предыдущим, так как 2022 был очень печальным, трагичным для индустрии со всеми трансформациями. (...) Мы закрывает 2023 год с ростом на 67% по бокс-офису и на 54% по зрителям, но, конечно, до 2019 нам еще далековато, потому что с цифрами 2019 года мы сейчас в минусе на 29% по сборам и на 42% по зрителям", - сказал Исаев на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что "следующий год (...) - это будет пятый год кризисной пятилетки, начавшейся в 2020" и "очень хочется, чтобы он стал последним". "Чтобы мы хотя бы на рубеже 2025-2026 стали приближаться к тем цифрам, которые сейчас для нас кажутся пределом мечтаний - 55 млрд рублей, которые индустрия заработала в 2019 году допандемийном", - уточнил Исаев.

Ранее, по данным СМИ, глава АВК Алексей Воронков отмечал, что кинотеатры в России могут закрыть 2023 год с общими сборами в объеме 35 млрд рублей. При этом, по его словам, для выхода кинотеатров в "ноль" нужно 40 млрд рублей.