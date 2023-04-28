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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Сборы российских кинотеатров превысили допандемийные показатели

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Сборы российский кинотеатров с начала 2023 года превысили "допандемийные" показатели, в настоящий момент дополнительной поддержки кинотеатрам не требуется, сказал "Интерфаксу" советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Сборы с 1 января 2023 года превышают уровень 2019 года (...) Такой доходности, как за почти 4 месяца этого года, не было даже в допандемийный период", - сказал Толстой.

Отвечая на вопрос о том, нужны ли сейчас меры поддержки для кинотеатров, Толстой ответил, что "пока нет", однако, при необходимости, власти могут рассмотреть определенные меры поддержки.

Он также отметил, что ситуация с отсутствием зарубежных фильмов будет способствовать тому, что российские компании будут "более равномерно расставлять релизы", а не бороться за новогодние праздники и определённые даты, когда у кинотеатров большая посещаемость. В этом, по его мнению, также должно принимать участие Минкультры РФ.

"Фильмы есть. Хотелось бы, чтобы их было больше, но невозможно, так как на то, чтобы сделать фильм, нужно около трех лет в среднем. Но уже сейчас я не считаю эту ситуацию катастрофической", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские киносети понесли убытки после ухода западных кинокомпаний и их выручка по итогам 2022 года упала почти в 2 раза.

Минкультуры РФ Владимир Толстой
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