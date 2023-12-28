Собянин поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на президентские выборы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента в 2024 году. Он сообщил об этом в Telegram.

"Полностью поддерживаю его решение избираться на новый срок. В эти дни как никогда раньше нам нужна стабильность", - написал Собянин.

Мэр отметил, что стратегия президента позволяет развиваться экономике, социальной сфере, инновациям. "При его поддержке Москва стала одним из лучших мегаполисов мира, и у нас большие планы на будущее. Вместе мы сможем больше", - написал Собянин.