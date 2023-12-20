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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

ЦИК зарегистрировал группу избирателей в поддержку самовыдвижения Путина

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году.

В РоссииИнициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборахИнициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборахЧитать подробнее

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение было принято на заседании ЦИК в среду.

16 декабря инициативная группа избирателей поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента.

Член ЦИК РФ Константин Мазуревский 18 декабря сообщил "Интерфаксу", что комиссия приняла у действующего президента РФ документы, которые требуются для выдвижения на предстоящих выборах главы государства.

Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.

ЦИК Владимир Путин
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