В "Зарядье" проходит собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы
Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 500 человек вошли в инициативную группу избирателей по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы, сообщил "Интерфаксу" глава РСПП Александр Шохин.
Как передает корреспондент агентства, собрание проходит в субботу в концертном зале "Зарядье".
"По законодательству 500 человек должно быть в инициативной группе у самовыдвиженца. Поэтому меньше и не может быть, а больше, судя по количеству людей, может и немного побольше", - сказал Шохин.
Среди приглашенных на собрание группы - руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Андрей Турчак, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СПЧ Юлия Белехова, председатель "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов, а также член центрального штаба Народного фронта Елена Шмелева.
Собрание группы начнется в 13:00.
Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков в конце прошлой недели рассказал, что собрание группы избирателей по выдвижению Путина на президентские выборы пройдет 16 декабря в зале "Зарядье".
Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев ранее сообщил, что "в сроки, установленные законом" комиссия получила уведомление от инициативной группы избирателей о проведении такого собрания.
Совет Федерации на заседании 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК РФ 8 декабря принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта следующего года.
Согласно законодательству РФ, если кандидат предлагает свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента ему необходимо прислать в ЦИК ходатайство о регистрации группы поддерживающих его избирателей. Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих активным избирательным правом.