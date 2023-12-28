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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Мишустин пообещал принять меры по повышению зарплаты учителей в отдельных регионах

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство подготовит решения по повышению оплаты труда педагогов, чтобы поднять ее в регионах, где она ниже средних показателей, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению главы государства правительство подготовит дополнительные решения по повышению оплаты труда педагогов, прежде всего, чтобы поднять ее в тех российских регионах, где она ниже, чем в среднем по стране. Должны быть единые, прозрачные и понятные правила", - сказал он.

27 декабря на заседании Госсовета президент Владимир Путин поручил правительству разработать системные предложения для решения проблемы неравномерной оплаты труда учителей в разных регионах страны. По его словам, такая ситуация нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей.

Путин напомнил, что в 2012 году было принято решение о доведении зарплаты учителей до средней по региону.

Михаил Мишустин Владимир Путин Госсовет правительство
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