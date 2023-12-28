Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный проект "Геология. Возрождение легенды" позволит провести дополнительную геологоразведку и открыть новые месторождения. В результате Россия сохранит лидерство в мире по запасам газа и золота, а по таким дефицитным видам, как вольфрам, литий, уран и редкоземельные металлы - войдёт в мировую четверку, сообщил "Интерфаксу" глава Минприроды Александр Козлов.

Он отметил, что сейчас по федпроекту "Геология. Возрождение легенды" идет работа на 23 объектах. Из них на 8 осуществляется поиск углеводородов (5 - в Якутии и по одному в Томской области, Тюменской области, ХМАО). Еще 15 объектов - поиск твердых полезных ископаемых (ТПИ): золото, медь, свинец, цинк, железная руда, бентонитовые глины.

"С осени мы начали работу по расширению федерального проекта "Геология: возрождение легенды". А именно - погрузим в него программу ГРР Дальнего Востока и Сибири. Делаем это по поручению президента. Он поставил нам задачу кратно увеличить геологоразведку в Якутии, а мы пошли дальше и разработали программы для 11 дальневосточных регионов и 10 сибирских регионов. Для дополнительной геологоразведки готов 341 перспективный участок (256 - на Дальнем Востоке и 85 - в Сибири).

Комментируя планы ГРР на Дальнем Востоке, министр отметил, что "дополнительная геологоразведка позволит открыть порядка одной тысячи новых месторождений с хорошим уровнем запасов".

"Как результат, мы сохраним, а где-то и усилим наше мировое лидерство. По природному газу - первое место в мире. По золоту - первое, по меди - пятое. А по таким дефицитным видам, как вольфрам, литий, уран и редкоземельные металлы - войдем в мировую четверку. В этом отношении низкая изученность Дальнего Востока - наше преимущество. У нас есть фонд малоизученных территорий, на которых и будут сделаны крупные открытия", - подчеркнул Козлов.

"Также по федпроекту ищем подземные воды. Сейчас активно идет бурение и исследование 14 скважин: ожидаем, что прирост запасов составит свыше 51 тысячи кубометров воды в сутки вместо планируемых 10 тысяч", - добавил он.