Финансирование проекта "Геология: возрождение легенды" составит 41 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Финансирование проекта "Геология: возрождение легенды" в проекте трехлетнего бюджета предусмотрено в размере 41 млрд рублей, сообщил в комитете Госдумы по экологии глава Минприроды Александр Козлов.

По его словам, общий бюджет министерства на три года - 803 млрд рублей: "Он складывается из трех государственных программ: "Охрана окружающей среды" - 360 млрд, госпрограмма "Развитие лесного хозяйства" - 203 млрд, госпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - 196 млрд рублей".

В рамках планируемого бюджета непосредственно на недропользование предусмотрено выделить порядка 122 млрд рублей. "Из них 41 млрд - это федеральный проект "Геология: возрождение легенды". "Сделаем акцент на регионах Сибири и Дальнего Востока. Проведём геологоразведочные работы на 70 перспективных площадях", - сказал он.

"Также по госпрограмме финансируем геологоразведочные работы по углеводородному сырью и твёрдым полезным ископаемым. Заложены деньги на техническое перевооружение государственного сектора геологоразведки, работы в рамках контрактов с Международным органом по морскому дну", - добавил Козлов.

Глава думского комитета Дмитрий Кобылкин отметил значимость продолжения проекта "Геология: возрождение легенды". "Единственное, что вызывает особое беспокойство, - финансовое состояние компании "Росгеология", и здесь хотелось бы понимать дальнейший план действий со стороны государства, учредителя геологоразведочного холдинга", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ведомства прорабатывают вопрос о продлении федерального проекта "Геология: возрождение легенды" до 2030 года. Этот федпроект был запущен в 2021 году, пока он действует до конца 2024 года. Согласно данным Минприроды, благодаря проекту за два года в 12 регионах страны было открыто шесть месторождений и 16 перспективных площадей. Это позволило увеличить запасы полезных ископаемых - на 320 тонн золота, 350 тыс. тонн меди, 460 млн тонн железа, 750 тыс. тонн свинца и почти 2 млн тонн цинка.