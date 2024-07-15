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Red Wings предложила увеличить субсидирование летного часа Superjet 100

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings предложила увеличить объем субсидирования стоимости летного часа самолетов Superjet 100 на фоне кратного удорожания запчастей к нему. Это предложение высказал на совещании о повышении доступности авиаперевозок в Совете Федерации гендиректор компании Евгений Солодилин.

"У нас до 2021 года достаточно серьезно поддерживалось 245-е постановление правительства, которое субсидировало и сейчас субсидирует ставку поддержания летной годности (Superjet 100 - ИФ). Но после введения определенных ограничений, в том числе со стороны недружественных стран, стоимость запчастей на самолет Superjet 100 возросла в 2-3 раза. Потому что по сути эти запчасти уже не производят за рубежом - мы покупаем эти запчасти с рынка. Это дефицит, а дефицит, соответственно, разгоняет стоимость", - посетовал Солодилин.

Российская промышленность, по его словам, "достаточно ударными темпами работает над импортозамещением, мы очень много получаем уже импортозамещенных запчастей, в том числе расходников - резину, свечи на двигатели".

"Но все же цена растет, - отметил Солодилин. - Если по ценам 2020 года субсидирование было в размере 37500 рублей на ставку летного часа, она в 2024 года точно такая же и осталась - но только стоимость запчастей увеличилась в 2-3 раза. И с учетом того, что тип воздушного судна Superjet 100 - это как раз соединение между регионами, а не через столицу, мы бы со своей стороны предложили рассмотреть возможность увеличения ставки субсидирования по 245-му постановлению", - сказал глава Red Wings.

Производимый в России самолет Superjet 100 изначально создавался в международной кооперации. Поставщиками систем лайнера были французская Thales, немецкая Liebherr, американские Hamilton Sundstrand и Honeywell. Двигатели для Superjet - SaM146 - выпускало локализованное в Рыбинске совместное предприятие "ОДК Сатурн" и французской Safran - PowerJet. После введения в 2022 году антироссийских санкций PowerJet прекратила поставки запчастей для SaM146, их техподдержку, ремонт и предоставление в лизинг.

"Ростех" сообщал, что работает над повышением компетенций по ремонту Superjet 100. В 2026 году ожидается запуск серийного производства импортозамещенной версии Superjet: их планируется оснащать российскими двигателями ПД-8.

Red Wings PowerJet Superjet 100 Евгений Солодилин ПД-8 Ростех Safran
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