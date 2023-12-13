ОДК поставила импортозамещенные свечи зажигания для иностранных двигателей SSJ100

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в "Ростех") поставила эксплуатантам самолета Superjet 100 первую партию импортозамещенных свечей зажигания для франко-российского двигателя SaM146.

Разработка прошла необходимые испытания, сертифицирована Росавиацией и может использоваться в силовых установках вместо иностранных аналогов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

"После отказа зарубежных партнеров от сотрудничества остро встал вопрос обеспечения летной годности этих силовых установок. Оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих. (...) "Ростех" в кратчайшие сроки создал, испытал и начал выпуск этих изделий, первая партия уже поставлена эксплуатантам", - сказал первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба.

Как уточняется, производство свечей зажигания освоено по заказу "ОДК-Сатурн" на предприятии "Уфимское агрегатное производственное объединение".

О том, что эксплуатанты Superjet 100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания для SaM146, в начале года сообщали в авиакомпании "ИрАэро". Ситуация ведет к риску остановки части парка Superjet "в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полетов всего парка воздушных судов", говорилось в письме первого замгендиректора авиакомпании Владимира Панфилова в адрес Минпромторга, на которое ссылалось РБК.

SaM146 ранее выпускала российско-французская компания PowerJet, учрежденная "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines. В проекте французы отвечали за "горячую" часть двигателя (газогенератор в составе компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления), российская сторона - за "холодную" (вентилятор и турбина низкого давления). Общая сборка двигателей производилась на площадке "ОДК-Сатурн" в Рыбинске (Ярославская область).

После введения прошлогодних санкций PowerJet уведомила российских партнеров о приостановке контрактных обязательств. Полностью прекратились поставки запчастей для SaM146, техподдержка и ремонт двигателей, включая возврат ранее отремонтированных, предоставление их в лизинг. "Ростех" сообщал, что работает над повышением компетенции по ремонту Superjet 100.

В 2024 году ожидается запуск серийного производства импортозамещенной версии "Суперджета": их планируется оснащать российскими двигателями ПД-8.