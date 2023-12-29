Обвиняемую в экстремизме депутата гордумы Томска приговорили к 9 годам колонии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Томска признал депутата думы этого города Ксению Фадееву виновной по делу об экстремизме и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

При этом суд освободил Фадееву от наказания эпизоду участия в деятельности организации, посягающей на права граждан, в связи с истечением сроков давности.

Адвокаты Фадеевой сообщили журналистам, что намерены обжаловать решение суда.

В конце декабря 2021 года Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Сторона обвинения просила для Фадеевой 11 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга.