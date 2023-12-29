Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Обвиняемую в экстремизме депутата гордумы Томска приговорили к 9 годам колонии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Томска признал депутата думы этого города Ксению Фадееву виновной по делу об экстремизме и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

При этом суд освободил Фадееву от наказания эпизоду участия в деятельности организации, посягающей на права граждан, в связи с истечением сроков давности.

В РоссииОбвиняемая в экстремизме депутат думы Томска не смогла обжаловать меру пресеченияЧитать подробнее

Адвокаты Фадеевой сообщили журналистам, что намерены обжаловать решение суда.

В конце декабря 2021 года Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Сторона обвинения просила для Фадеевой 11 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга.

Томск Ксения Фадеева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Группа "Аэрофлот" к концу года переведет на российское юрлицо 98 самолетов

Группа "Аэрофлот" к концу года переведет на российское юрлицо 98 самолетов

МВД РФ предупредило об участившихся случаях мошенничества с горящими турами

МВД РФ предупредило об участившихся случаях мошенничества с горящими турами

Экс-замглавы МЧС РФ Гурович осужден на пять лет за злоупотребление полномочиями

Игорь Ротенберг вышел из капитала оператора госсистемы "Платон"

Игорь Ротенберг вышел из капитала оператора госсистемы "Платон"

Глава Минспорта РФ назвал единичными случаи отъезда спортсменов из страны

Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

Правительство РФ продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

"Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом

"Балтика" попросила власти РФ о помощи в защите ее товарных знаков за рубежом

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });