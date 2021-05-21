Депутат думы Томска оштрафована за организацию митинга 21 апреля

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Советский суд Томска оштрафовал на 300 тысяч рублей депутата городской думы Ксению Фадееву, признав ее вину в организации несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Об этом в соцсетях сообщила сама Фадеева.

"Из доказательств - мой договор с типографией на печать листовок о кампании в защиту Навального. Листовки я и правда заказывала 7 апреля, вот только тогда ни места, ни даты акции еще не было. Все, что написано на листовках - "Свободу Навальному" и адрес сайта", - написала депутат.

Она добавила, что ее судили по "доносу" провокаторов. Штраф она намерена обжаловать.

Ранее Фадеева не раз писала, что целенаправленно не занималась подготовкой акции протеста 21 апреля и в ней не участвовала.

21 апреля в ряде российских городов прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. В Томске такой митинг состоялся на площади Новособорной. После мероприятия полицейские задержали несколько человек.