Источник сообщил о задержании депутата гордумы Томска Фадеевой

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата думы Томска и экс-руководителя местного штаба оппозиционера Алексея Навального (движение признано в РФ экстремистской организацией и запрещено) Ксению Фадееву, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Фадеева задержана в Томске силовиками из Москвы", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, что инкриминируют депутату.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального.