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Обвиняемая в экстремизме депутат думы Томска не смогла обжаловать меру пресечения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Томский областной суд оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату гордумы Томска Ксении Фадеевой (внесена Росфинмониторингом в реестр лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к терроризму или экстремизму). Об этом сообщается в телеграм-канале ее защиты.

"Решение оставить без изменения, жалобу адвоката Фадеевой – без удовлетворения", - цитируются в сообщении слова судьи Андрея Сотникова.

В конце декабря 2021 года Фадееву задержали в Томске сотрудники правоохранительных органов из Москвы. Ей инкриминируют часть 3 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества использованием служебного положения) и часть 3 статьи 239 УК РФ (участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

В качестве меры пресечения суд запретил Фадеевой использовать средства связи, отправлять корреспонденцию, общение с лицами, которые как-то могут проходить по делу, посещение публичных мероприятий. Таким образом, она не может вести депутатскую работу.

25 января 2022 года в реестре Росфинмониторинга появилась запись о том, что Фадеева внесена в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Фадеева победила на выборах в гордуму Томска в сентябре 2020 года. В апреле 2021 года ее арестовали на 30 суток, а в конце мая оштрафовали на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального.

Томск Ксения Фадеева

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